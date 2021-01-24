Son dakika haber... Nesli tükenmekte olan su samuru Küçükçekmece Gölü'nde görüldü - Son Dakika

Son dakika haber... Nesli tükenmekte olan su samuru Küçükçekmece Gölü'nde görüldü
24.01.2021 13:17
Son dakika haberine göre - Nesli tükenmekte olan su samuru Küçükçekmece Gölü'nde görüldü Nesli tükenmekte olan yaban hayvanları listesinde bulunan su samuru Küçükçekmece Gölü'nde görüntülendi.
- Nesli tükenmekte olan su samuru Küçükçekmece Gölü'nde görüldü
İSTANBUL - Nesli tükenmekte olan yaban hayvanları listesinde bulunan su samuru Küçükçekmece Gölü'nde görüntülendi.
Dünya'da ve Türkiye' de sayıları az olan su samurları nesli tükenmekte olan hayvanlar listesinde bulunuyor. Avlanması da yasak olan bu hayvanlara rastlamak oldukça güç durumda. Ancak geçtiğimiz günlerde akşam saatlerinde bir su samuru Küçükçekmece Gölünde görüntülendi. Kıyıda bir nokta da kayaların üzerinde kendisine yiyecek arayan su samurunu gören bir vatandaş hemen telefonuna sarıldı ve su samurunu görüntülemeye başladı. Dakikalarca yiyecek arayan su samuru daha sonra gölde gözden kayboldu.
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