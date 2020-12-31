Son dakika haber | Nevşehir, "2021 Avrupa Spor Şehri" unvanını kazandı - Son Dakika

Son dakika haber | Nevşehir, "2021 Avrupa Spor Şehri" unvanını kazandı

31.12.2020 00:58
Son dakika haber | Nevşehir,

Gelen son dakika haberine göre Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Nevşehir'in Avrupa Başkentleri ve Spor Şehirleri Federasyonu (ACES) tarafından 2021 Avrupa Spor Şehri olarak ilan edilmesinin haklı gururunu yaşadıklarını belirterek, bu unvanın şehrin tanıtımının yanı sıra Nevşehir'in sadece kültür turizminde değil spor...

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Nevşehir'in Avrupa Başkentleri ve Spor Şehirleri Federasyonu (ACES) tarafından 2021 Avrupa Spor Şehri olarak ilan edilmesinin haklı gururunu yaşadıklarını belirterek, bu unvanın şehrin tanıtımının yanı sıra Nevşehir'in sadece kültür turizminde değil spor ve sağlık turizminde de varış noktası olması için önemli katkı sağlayacağını söyledi.

Nevşehir'in Avrupa Başkentleri ve Spor Şehirleri Federasyonu (ACES Europe) tarafından 2021 Avrupa Spor Şehri ilan edilmesi dolayısıyla Damat İbrahim Paşa Spor Salonu'nda bir toplantı düzenlendi. Toplantıya AK Parti Nevşehir Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ve Yücel Menekşe, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Meydan, İl Özel İdare Genel Sekreteri Kamil Duru, Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhsin Özdemir, Nevşehir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Mustafa Avcı ve sporcular katıldı.

Toplantıda konuşan Belediye Başkanı Rasim Arı, 23-30 Eylül 2020 tarihleri arasında Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu eşgüdümüyle ülke genelinde gerçekleştirilen Avrupa Spor Haftası etkinliklerinin kapanışı niteliğindeki final programının Nevşehir'in ev sahipliğinde yapıldığını hatırlatarak, bu faaliyete dair görüntülerin ulusal ve uluslararası spor kamuoyunda büyük bir beğeniyle takip edildiğini söyledi.

Yapılan başarılı etkinliklerin neticesinde, Nevşehir'in, Avrupa Spor Kenti olmak üzere başvuru sürecini başlattığını ifade eden Arı, Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu desteği ile sürdürülen başvuru sürecinin başarılı bir biçimde tamamlanarak Nevşehir'in Avrupa Başkentleri ve Spor Şehirleri Federasyonu (ACES) tarafından 2021 Avrupa Spor Şehri olarak belirlendiğini söyledi. Arı, "Sadece Avrupa'da değil, tüm dünyada spor kültürünün yaygınlaştırılması için etkin bir şehir ağları örgüsü oluşturmayı amaç edinen ACES tarafından yapılan değerlendirme, hem ülkemiz adına hem de Nevşehir adına gurur verici bir gelişmedir. Bu münasebetle Nevşehir Belediyemizin Avrupa Spor Şehri unvanını başarıyla taşıyacağına olan inancımızı belirtir ve sürece emek veren tüm çalışanları tebrik ederiz. Şehrimize, ülkemize ve spor camiamıza hayırlı olsun" dedi.

Konuşmaların ardından basın toplantısına katılanlar sporcular, 2021 Avrupa Spor Şehri Nevşehir'in maskotu 'Koçum Benim' ile hatıra fotoğrafı çektirdi. - NEVŞEHİR

Rasim Arı, AK Parti, Nevşehir, Europe, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Son dakika haber | Nevşehir, '2021 Avrupa Spor Şehri' unvanını kazandı - Son Dakika Spor


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