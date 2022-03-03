Son dakika haber... Nevşehir Belediye Meclisinden su tarifesinde yüzde 7 ek indirim kararı - Son Dakika

Nevşehir Belediyesi Meclisi, su tüketim bedelinde yüzde 7 indirim kararı aldı.

Nevşehir Belediye Meclisi, mart ayı toplantısı Belediye Başkan Vekili Nafiz Dirikoç başkanlığında gerçekleştirildi.

Başkan yardımcıları ve meclis üyelerinin katıldığı toplantıda, su tüketim bedelinde yüzde 7 indirim yapılması meclis üyelerinin oyuna sunuldu.

Oy birliği ile alınan kararla kentteki tüm su abonelerine uygulanacak indirim, daha önceki KDV oranı indirimiyle yüzde 14 oldu.

Nevşehir Belediyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın su tarifelerinde indirim yapılması çağrısı üzerine 16 Şubat'ta, içme suyunda KDV'yi yüzde 8'den yüzde 1'e indirmişti.