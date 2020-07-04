Son dakika haber: Nevşehir Belediyespor play-off maçlarının oynanmasını bekliyor - Son Dakika

Son dakika haber: Nevşehir Belediyespor play-off maçlarının oynanmasını bekliyor

Son dakika haberlerine göre Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından 2. ve 3. Lig maçlarının oynanmaması yönünde alınan karar sonrasında TFF 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Nevşehir Belediyespor, play-off maçlarının oynatılmasını bekliyor.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından 2. ve 3. Lig maçlarının oynanmaması yönünde alınan karar sonrasında TFF 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Nevşehir Belediyespor, play-off maçlarının oynatılmasını bekliyor.

Photoshop'u abartan Özlem Yıldız, sosyal medyanın diline düştü
İstanbul Boğazı'nda skandal görüntüler! Koronavirüse aldırmadan yat partisi düzenlediler
TBMM Başkanlığı, gazeteci Yılmaz Özdil hakkında suç duyurusunda bulundu


TFF tarafından geçtiğimiz hafta içerisinde 2. ve 3.Lig maçlarının oynanmayacağı ve liglerin durumunun önümüzdeki günlerde açıklanacağı yönündeki kararının ardından TFF 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Nevşehir Belediyespor, play-off maçlarının oynanması kararının çıkmasını bekliyor. Nevşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Esat Özaltın yaptığı açıklamada, Nevşehir Belediyespor olarak antrenmanlara devam ettiklerini ve salı günü play-off maçlarının oynanacağı yönünde bir karar çıkmasını beklediklerini söyledi.


Nevşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Esat Özaltın, "Pandemi dolayısıyla 19 Mart'ta ertelenen ligler federasyonun bize verdiği bilgiler sonrasında liglerin haziran ayında oynanacağı yönündeydi. Haziran ayına geldiğimizde ligleri yeniden 18 Temmuz'a uzattılar. Tabi bu 18 Temmuz'a kadar bizler 2 ve 3.Lig Kulüpler Birliği olarak 3 defa yazılı dilekçemizi federasyona ilettik. Kulüpler Birliğinde bulunan bu 89 kulübün beraber hareket ettiğinden dolayı ilk etapta 65 kulüp maçların oynatılmamasını istedi. İkinci etapta yeniden bizden bir talep geldi ve 75 kulüp maçlar oynanmasın dedi. Son verdiğimiz dilekçemizde de liglerin oynanmamasını ve ertelenmesini istedik. Çünkü 18 Temmuz'da o sıcak hava durumundan dolayı oynanamayacağını, pandeminin halen devam ettiğini başından beri söylüyoruz. En önemli şey insan sağlığıdır. 18 Temmuz'da maçların oynanacağının açıklanmasının ardından Kulüpler Birliği'nin vermiş olduğu dilekçe ile 89 kulübün 80'inin maçların oynanmamasıyla ilgiliydi. Tabi burada düşüncelerimizi de sordular. Biz Nevşehir Belediyespor olarak liglerin oynanmamasını talep ettik. Düşüncemizi sorduklarında da play-off oynanmasını istiyoruz dedik. Bu kararda da çoğu kulübün düşüncesi bizim gibiydi. Zaten 3. Lig'de federasyonun statüsünde şu olay var. Bize ligler başlamadan göndermiş olduğu 2 ve 3. Lig statüsünde birinci takımlar üst lige çıkar, 2 ve 5. sıradaki takımlar play-off oynar ve 3 takım ligden düşer" dedi.


Özaltın, "Biz halen bu sözümüzün arkasındayız ve beklemedeyiz. Bizim takımımız halen antrenmanlarına devam ediyor. Tabi burada 3. Lig'de antrenmanlara başlayan takımlardan biriyiz. Antrenmanlarımızı günde çift idman olarak güzel bir şekilde sürdürüyoruz. Benim tahminim salı günü bizim istediğimiz yönde kararın çıkmasıdır. İnşallah bu kararda da hakkımızda hayırlısı ne ise o karar çıksın. Burada hakkaniyetli ve adaletli olan da statüye uygun olarak play-off'un oynanmasıdır. Eğer play-off oynanmaz ise bir senaryo daha var. 3.Lig'de 3 grupta mücadele eden ve gruplarında ilk 5 sırada bulunan takımları alarak 2. Lig'de bir grup daha yapmak, BAL Liginden gelecek takımlarla da 3. Lig'de bir grup daha yaparak 3. Lig'in 4 grup, 2. Ligi'nde 3 grup olacağı senaryosu var. İzleyip bakacağız. Bizim takımımız halen antrenmanlara devam ediyor. Biz play-off oynayacağımız şekilde hareket ediyoruz" diye konuştu. - NEVŞEHİR

Türkiye Futbol Federasyonu, Nevşehir, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.07.2020 13:17 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Son dakika haber: Nevşehir Belediyespor play-off maçlarının oynanmasını bekliyor - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

15:28 Esra ve Ceyda Ersoy kardeşlerin köpekleri için yaptırdığı mezarlık sosyal medyada gündem oldu 14:18 Coşkun Sabah acı haberi verdi: 3 arkadaşım koronavirüsten öldü 13:40 Uzmanlardan sahte altın uyarısı: Güvendiğiniz yerden alın 13:29 Tokat'taki bakır madeninde altın bulundu 12:43 Acun Ilıcalı dede oldu! Banu Ilıcalı ilk bebeği Begüm'ü kucağına aldı 12:37 Ezine'nin 40 yıllık sanayi sitesi hayali gerçek oluyor 11:53 En düşük maaş kaç lira olacak? İşte memur ve emeklinin temmuzda alacağı zamlı aylıklar 11:37 Selçuklu döneminden günümüze kadar gelen Konya'nın eşsiz lezzetlerinden fırın kebabı damak çatlatıyor 11:20 Ünlü sunucu Kelly Brook'tan cinsel ilişki itirafı: Yaş ilerledikçe daha iyi oluyor 10:46 Yagıtay'dan hafta tatili kararı: İşveren, pazar günü dışında da kullandırabilir 09:47 Tiryakilere kötü haber! Sigara ve alkole ÖTV zammı geldi 09:27 En çok bilinen koronavirüs belirtileri yaz aylarıyla birlikte değişti 09:15 Evde cansız bedeni bulunan kadının oğlu tarafından kedi yüzünden öldürüldüğü ortaya çıktı 07:47 Antalya'nın Korkuteli ilçesi Türkiye'nin mantar üretiminin yüzde 30'unu karşılıyor 22:19 Erzincan'da sel felaketi böyle geldi! Gerilim hattı direkleri saniyeler içinde devrildi
Kadıköy'de 11'ler belli oldu! F.Bahçe'de takımdan ayrılacağı konuşulan isim kadroda
20:00
Son Dakika: Takım arkadaşlarıyla vedalaşan Henry Onyekuru, resmen Galatasaray'dan ayrıldı
19:01
Photoshop'u abartan Özlem Yıldız, sosyal medyanın diline düştü
18:50
Engelli genci "Ne bakıyorsun?" diyerek öldüresiye döven vicdansız, yakalandı
18:13
Utrecht, Galatasaraylı eski futbolcu Sneijder'e 1 yıllık sözleşme önerdi
18:12
Oto kiralama işi yapan bir vatandaş, kiraladığı otomobilin içinde ceset buldu
18:12
Erdoğan'dan AB'nin seyahat kısıtlaması kararına sert tepki: Biz bir, onlar beş kaybeder
18:11
Mahkeme, "Polis kesemez" diyerek sokağa çıkma cezasını iptal etti
17:30
İkranur için özel ekip iz sürüyor! Cinayet şüphesi üzerine her detay tek tek inceleniyor
16:13
Bay Yanlış dizisinin çekildiği ultra lüks ev ünlü şarkıcının çıktı
15:53
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2020 20:07:34. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber: Nevşehir Belediyespor play-off maçlarının oynanmasını bekliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]