Son dakika haber | Nevşehir'de 35 şahıs 'Narko Sokak' operasyonu - Son Dakika
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Son dakika haber | Nevşehir'de 35 şahıs 'Narko Sokak' operasyonu

12.04.2022 14:19
Son dakika haber | Nevşehir'de 35 şahıs 'Narko Sokak' operasyonu

Son dakika habere göre Nevşehir'de yapılan Narko Sokak operasyonlarında toplam 35 şahıs hakkında adli işlem yapılırken 1 şahıs tutuklandı.

Nevşehir'de yapılan Narko Sokak operasyonlarında toplam 35 şahıs hakkında adli işlem yapılırken 1 şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri il genelinde yaptığı sokak çalışmalarında 'Uyuşturucu Madde Bulundurmak ve Kullanmak' suçu ile ilgili olarak toplam 18 olay meydana geldi. 31 şahıs hakkında şüpheli olarak işlem yapılan sokak çalışmalarında 1,07 gram kubar esrar, 1,98 gram plaka esrar, 52 adet kenevir tohumu, 2,74 gram gelen eroin, 6,78 gram metamfetamin, 3,70 gram sentetik kannobinoid (Bonzai), 14 adet sentetik hap ele geçirildi. 31 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Yapılan çalışmalarda ayrıca 'Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Suçu' ile İlgili olarak toplam 3 olay meydana geldi. 5 şahıs hakkında şüpheli olarak işlem yapıldı. Yapılan çalışmalarda, 19,38 gram metamfetamin, 8 adet extacy hap ele geçirildi. Şüpheli M.Y., T.Ö., E.Y ve Y.E.İ. isimli şahıslar adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, şüpheli O.D. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - NEVŞEHİR

Son dakika haber | Nevşehir'de 35 şahıs 'Narko Sokak' operasyonu
Son dakika haber | Nevşehir'de 35 şahıs 'Narko Sokak' operasyonu
Son dakika haber | Nevşehir'de 35 şahıs 'Narko Sokak' operasyonu

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Nevşehir'de yakalanan DEAŞ şüphelisi sınır dışı edilecek Nevşehir'de yakalanan DEAŞ şüphelisi sınır dışı edilecek DEAŞ üyesi 1 kişi sınır dışı edildi DEAŞ üyesi 1 kişi sınır dışı edildi

Nevşehir Emniyet Müdürlüğü, Narko Sokak, Uyuşturucu, Nevşehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | Nevşehir'de 35 şahıs 'Narko Sokak' operasyonu - Son Dakika


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