Son dakika haber! Nevşehir'de aranan 2 firari hükümlü yakalandı - Son Dakika

Nevşehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmada 2 firari hükümlü yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmada, "hırsızlık" suçundan hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.B. ile "silahla tehdit" suçundan hakkında 2 yıl 6 ay hapis cezası bulunan H.A, yakalandı.
Firari hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Haber Yayın Tarihi: 15.09.2020 11:13 - Kaynak: AA
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