NEVŞEHİR Devlet Hastanesi'nde laboratuvar teknisyeni olan Yılmaz Çiçek (50), koronavirüsten yaşamını yitirdi. Çiçek'in koronavirüs aşısı olmadığı belirtildi.
Nevşehir Devlet Hastanesi'nde laboratuvar teknisyeni olarak görev yapan 2 çocuk babası Yılmaz Çiçek, 15 gün önce kas ağrısı şikayetiyle koronavirüs testi yaptırdı. Sonucu pozitif çıkan Çiçek, evinde karantina altına alındı. 3 günün sonunda durumu ağırlaşan Çiçek, ambulansla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Covid-19 aşısı yaptırmadığı belirtilen Çiçek, 12 gün sonra yaşamını yitirdi.Yılmaz Çiçek'in cenazesi Avanos ilçesi Çalış Beldesi'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haber... Nevşehir'de aşı olmayan sağlık çalışanı koronavirüsten öldü - Son Dakika