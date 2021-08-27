Son dakika haber... Nevşehir'de aşı olmayan sağlık çalışanı koronavirüsten öldü - Son Dakika

NEVŞEHİR Devlet Hastanesi 'nde laboratuvar teknisyeni olan Yılmaz Çiçek (50), koronavirüsten yaşamını yitirdi. Çiçek'in koronavirüs aşısı olmadığı belirtildi.

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