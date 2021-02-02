Son dakika haber: Nevşehir'de ayakları bağlanmış 9 sokak köpeği ölü bulundu - Son Dakika
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Son dakika haber: Nevşehir'de ayakları bağlanmış 9 sokak köpeği ölü bulundu

Son dakika haber: Nevşehir'de ayakları bağlanmış 9 sokak köpeği ölü bulundu

02.02.2021 00:48

Son dakika haberleri... NEVŞEHİR'in Ürgüp ilçesinde çöplük alanda ayaklarından birbirine bağlık 9 sokak köpeği ölü olarak bulundu.

NEVŞEHİR'in Ürgüp ilçesinde çöplük alanda ayaklarından birbirine bağlık 9 sokak köpeği ölü olarak bulundu.

Ürgüp ilçesi Sofular Köyü girişindeki çöplük alanda ayakları birbirine bağlı 9 sokak köpeğini gören vatandaşlar durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, ayakları bağlanan köpeklerin öldüğünü belirledi. Jandarma olaya karışan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. Zehirlenerek öldürüldükleri öne sürülen köpekler ise İl Özel İdaresi ekipleri tarafından gömüldü.Yaşanan olaya hayvanseverler tepki gösterdi. Anadolu Hayvan Hakları Federasyonu İl Temsilcisi Sevinç Dörtkol, "Köyde yaşayan vatandaşların bize ulaşması üzerine olay yerine geldik. Burada maalesef acı manzara ile karşılaştık. Köpekler ayakları bağlanmış ve zehirlenmişler. Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Konunun takipçisi olacağız" dedi.


Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel Son dakika haber: Nevşehir'de ayakları bağlanmış 9 sokak köpeği ölü bulundu - Son Dakika


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