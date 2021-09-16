Son dakika haber! Nevşehir'de boşanmak isteyen eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis - Son Dakika

Nevşehir'de boşanmak isteyen eşini öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Nevşehir 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık M.D, tutuklu kaldığı Nevşehir E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEBGİS) aracılığıyla katıldı, tarafların avukatları salonda hazır bulundu.
Mahkeme heyeti, taraf avukatlarını ve sanığı dinledi.
Olaydan dolayı pişmanlığını ileterek, haksız tahrik indiriminden faydalanmayı talep eden M.D'nin isteğini reddeden mahkeme heyeti, sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.
Olay
Nevşehir'de oto tamirciliği yapan M.D, boşanma isteğiyle evden ayrılıp annesinin evine yerleşen 12 yıllık eşi F.E.D. ile 21 Ağustos 2020'de konuşmak amacıyla buluşmuş, otomobille Çat beldesi yakınlarındaki arazide tartıştığı eşini tabancayla vurarak öldürmüştü. M.D. aynı gün gözaltına alınıp tutuklanmıştı.
Kaynak: AA
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