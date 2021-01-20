Son dakika haber... Nevşehir'de gönüllü kadınlardan ihtiyaç sahibi çocukları "ısıtan" yardım - Son Dakika

Son dakika haber... Nevşehir'de gönüllü kadınlardan ihtiyaç sahibi çocukları "ısıtan" yardım

20.01.2021 15:29
Son dakika haber... Nevşehir'de gönüllü kadınlardan ihtiyaç sahibi çocukları

Edinilen son dakika haberine göre Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'nın eşi Melek Arı'nın, "Gönülleri örmek için şişini al, gel" sloganıyla başlattığı etkinlikte üretilen atkı ve bereler, ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına dağıtıldı.

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'nın eşi Melek Arı'nın, "Gönülleri örmek için şişini al, gel" sloganıyla başlattığı etkinlikte üretilen atkı ve bereler, ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına dağıtıldı.

Nevşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü binasındaki etkinlikte, çocuklarla buluşan Başkan Arı ve eşi Melek Arı, proje kapsamında örülen şapka ve bereleri dağıttıkları çocuklarla sohbet etti.

Başkan Arı, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentteki ihtiyaç sahiplerinin mağduriyetini gidermek amacıyla belediye olarak çeşitli çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

Kentteki ihtiyaç sahiplerinin belediyeye başvuruda bulunmasını isteyen Arı, yoksullara yapılan yardımların yürütülen çalışma ve yatırımlara bereket kattığına inandığını kaydetti.

Geçen ay başlatılan proje kapsamında gönüllü kadınların evlerinde ve atölyelerde bir araya gelerek ördükleri atkı ve berelerin 700 çocuğa dağıtılacağını aktaran Arı, şöyle konuştu:

"Kentte çeşitli yatırımları hayata geçiriyoruz ama bizim en çok önem verdiğimiz çalışmalardan biri de gönülleri imar etmek. Bu kapsamda şehrimizdeki ihtiyaç sahibi ailelerin yanında olmak bizim için önemli. Çocuklara sadece atkı bere değil, ayaklarına bot, sırtlarına mont diyoruz. Sosyal yardıma muhtaç ailelere ulaşmak için bütün enstrümanları kullanıyoruz. Gelip derdini anlatamayan nerede fakir fukara ihtiyaç sahibi varsa bize bildirsinler. Bütün sivil toplum kuruluşlarına çağrıda bulunuyorum, lütfen bu şehirde aç ve açıkta kimse kalmasın, bize iletin. Hiçbir parti ayrımı yapmaksızın, her bir ferde hizmet etmekle mükellefiz. Bu çalışmalar bereketi artırıyor. Sadece belediyeye değil, kente bereket geliyor. Allah işlerimizi öyle yoluna koyuyor ki işte bu bereketten kaynaklıdır. Bu projede yer alan bütün hanımlara teşekkür ediyorum. Onların el emeği göz nuru atkı ve bereleri yavrularımıza hediye ederek onları soğuktan bir nebze korumuş olacağız."

Hediyelerini alan çocuklar ve aileleri, Başkan Arı ve eşi Melek Arı ile bere ve aktı ören kadınlara teşekkür etti.

Rasim Arı, Nevşehir, Şapka, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Nevşehir'de gönüllü kadınlardan ihtiyaç sahibi çocukları 'ısıtan' yardım - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Fotoğrafa beğeni ve yorum yağdı! Yoğun bakım doktoru boş odayı "Oh be" diyerek paylaştı Göztepe, Ünal Karaman ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı Türkiye'den ihraç edilen 100 araçtan 42'si Kocaeli'den Sevgilisinin öldüğünü öğrenen kadın canına kıymıştı! Her şey erkek arkadaşının ailesiyle tartıştıktan sonra olmuş Tüketici Hakem Heyeti bankanın aldığı kart aidatının iadesine hükmetti Rus muhalif Navalny, Putin'in sarayının detaylarını paylaştı: Monako'nun 39 katı büyüklüğünde Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: Aşılanan kişi sayısı 1 milyonu geçti Cani koca, kumar borcu yüzünden kavga ettiği astım hastası karısını boğarak öldürdü
Sıla'dan boşanan Hazer Amani koluna yaptırdığı manidar dövmeyle dikkat çekti Sıla'dan boşanan Hazer Amani koluna yaptırdığı manidar dövmeyle dikkat çekti         
15:39
Biden'dan 17 kritik karar! Aralarında Müslüman ülkelere yönelik seyahat yasağının kaldırılması da var Biden'dan 17 kritik karar! Aralarında Müslüman ülkelere yönelik seyahat yasağının kaldırılması da var         
15:15
Otopark çıkışında ödeme yapmak isteyen genç kadının kafası ödeme cihazı ve aracının kapısına sıkıştı Otopark çıkışında ödeme yapmak isteyen genç kadının kafası ödeme cihazı ve aracının kapısına sıkıştı         
15:04
Ayşenur Arslan ile Baro Başkanının 'Bunak' değerlendirmesi sosyal medyada gündem oldu Ayşenur Arslan ile Baro Başkanının 'Bunak' değerlendirmesi sosyal medyada gündem oldu         
15:01
Baba, kızını istismar eden genci eve çağırıp öldüresiye dövdü Baba, kızını istismar eden genci eve çağırıp öldüresiye dövdü         
14:41
Eczacılara aşı uygulaması yarın başlıyor! 15 gün boyunca devam edecek Eczacılara aşı uygulaması yarın başlıyor! 15 gün boyunca devam edecek         
14:31
Taburcu olan Omar takım arkadaşlarıyla buluştu, Terim duygulandı Taburcu olan Omar takım arkadaşlarıyla buluştu, Terim duygulandı         
14:23
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Gidişata göre 15 Şubat'ta okulların açılması yönünde kararlılığımız var Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Gidişata göre 15 Şubat'ta okulların açılması yönünde kararlılığımız var         
14:03
Neslihan Atagül'den sonra Uraz Kaygılaroğlu da Sefirin Kızı dizisinden ayrılıyor Neslihan Atagül'den sonra Uraz Kaygılaroğlu da Sefirin Kızı dizisinden ayrılıyor         
13:47
Son Dakika! Pfizer/BioNTech aşısı İngiltere'de ortaya çıkan yeni mutasyon türüne karşı etkili oldu Son Dakika! Pfizer/BioNTech aşısı İngiltere'de ortaya çıkan yeni mutasyon türüne karşı etkili oldu         
13:01
Abdurrahman Dilipak koronavirüs aşılamasının durdurulması için mahkemeye başvurdu Abdurrahman Dilipak koronavirüs aşılamasının durdurulması için mahkemeye başvurdu         
11:44
Cemiyet hayatının ünlü siması Kerem Dürüst, uyuşturucudan gözaltına alındı Cemiyet hayatının ünlü siması Kerem Dürüst, uyuşturucudan gözaltına alındı         
11:32
Survivor yarışmacılarının haftalık kazancı belli oldu Survivor yarışmacılarının haftalık kazancı belli oldu         
11:21
Erkek arkadaşının kalp krizinden öldüğünü öğrendi, hastanede kalbine sıktı Erkek arkadaşının kalp krizinden öldüğünü öğrendi, hastanede kalbine sıktı         
11:06
Evde doğum yapan kadın bebeğini bıçaklayarak öldürdü Evde doğum yapan kadın bebeğini bıçaklayarak öldürdü         
10:34
Evladını arayan anne, duydukları karşısında yıkıldı: Kızına şu an tecavüz ediyorum Evladını arayan anne, duydukları karşısında yıkıldı: Kızına şu an tecavüz ediyorum         
08:35
Kan donduran anlar kamerada! 5'ten geriye saymaya başlayan şüpheliyi kurşuna dizdiler Kan donduran anlar kamerada! 5'ten geriye saymaya başlayan şüpheliyi kurşuna dizdiler         
00:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2021 15:45:06. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber... Nevşehir'de gönüllü kadınlardan ihtiyaç sahibi çocukları "ısıtan" yardım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei