Son dakika haber... Nevşehir'de gönüllü kadınlardan ihtiyaç sahibi çocukları "ısıtan" yardım - Son Dakika

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'nın eşi Melek Arı'nın, "Gönülleri örmek için şişini al, gel" sloganıyla başlattığı etkinlikte üretilen atkı ve bereler, ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına dağıtıldı.

Nevşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü binasındaki etkinlikte, çocuklarla buluşan Başkan Arı ve eşi Melek Arı, proje kapsamında örülen şapka ve bereleri dağıttıkları çocuklarla sohbet etti.

Başkan Arı, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentteki ihtiyaç sahiplerinin mağduriyetini gidermek amacıyla belediye olarak çeşitli çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

Kentteki ihtiyaç sahiplerinin belediyeye başvuruda bulunmasını isteyen Arı, yoksullara yapılan yardımların yürütülen çalışma ve yatırımlara bereket kattığına inandığını kaydetti.

Geçen ay başlatılan proje kapsamında gönüllü kadınların evlerinde ve atölyelerde bir araya gelerek ördükleri atkı ve berelerin 700 çocuğa dağıtılacağını aktaran Arı, şöyle konuştu:

"Kentte çeşitli yatırımları hayata geçiriyoruz ama bizim en çok önem verdiğimiz çalışmalardan biri de gönülleri imar etmek. Bu kapsamda şehrimizdeki ihtiyaç sahibi ailelerin yanında olmak bizim için önemli. Çocuklara sadece atkı bere değil, ayaklarına bot, sırtlarına mont diyoruz. Sosyal yardıma muhtaç ailelere ulaşmak için bütün enstrümanları kullanıyoruz. Gelip derdini anlatamayan nerede fakir fukara ihtiyaç sahibi varsa bize bildirsinler. Bütün sivil toplum kuruluşlarına çağrıda bulunuyorum, lütfen bu şehirde aç ve açıkta kimse kalmasın, bize iletin. Hiçbir parti ayrımı yapmaksızın, her bir ferde hizmet etmekle mükellefiz. Bu çalışmalar bereketi artırıyor. Sadece belediyeye değil, kente bereket geliyor. Allah işlerimizi öyle yoluna koyuyor ki işte bu bereketten kaynaklıdır. Bu projede yer alan bütün hanımlara teşekkür ediyorum. Onların el emeği göz nuru atkı ve bereleri yavrularımıza hediye ederek onları soğuktan bir nebze korumuş olacağız."

Hediyelerini alan çocuklar ve aileleri, Başkan Arı ve eşi Melek Arı ile bere ve aktı ören kadınlara teşekkür etti.