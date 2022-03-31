Son dakika haber! Nevşehir'de İHH gönüllülerine yangına müdahale eğitimi verildi - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber! Nevşehir'de İHH gönüllülerine yangına müdahale eğitimi verildi

31.03.2022 14:57
Son dakika haber! Nevşehir'de İHH gönüllülerine yangına müdahale eğitimi verildi

Son dakika haber: Nevşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Eğitim Birimi tarafından Nevşehir İHH Arama Kurtarma Birimi gönüllülerine eğitim verildi.

Nevşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Eğitim Birimi tarafından Nevşehir İHH Arama Kurtarma Birimi gönüllülerine eğitim verildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, İtfaiye Müdürlüğü görevlileri, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarına yönelik eğitim programları düzenliyor.

Faaliyet kapsamında, ülke genelindeki çeşitli doğal afet bölgelerinde gönüllü görev üstlenen İHH Arama Kurtarma Birimi mensuplarına yangın güvenliği ve yangına müdahale teknikleri eğitimi verildi.

İHH Arama Kurtarma Birimi Sorumlusu Hüseyin Çakır, olası afetlerde yardım çalışmalarına sundukları katkıyı nitelikli hale getirmek istediklerini belirtti.

Nevşehir İtfaiyesinin tecrübe ve birikimlerinden faydalandıklarını aktaran Çakır, kendilerine bu imkanı sunan Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran ve yetkililere teşekkür etti.

YORUMLAR
500
TEKİRDAĞ'DA FABRİKA YANGINI TEKİRDAĞ'DA FABRİKA YANGINI Antalya'da kanala düşen köpek, ekipleri peşine taktı Antalya'da kanala düşen köpek, ekipleri peşine taktı

Arama Kurtarma, Nevşehir, İtfaiye, İHH, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Nevşehir'de İHH gönüllülerine yangına müdahale eğitimi verildi - Son Dakika


Son Dakika
14:48 Ünal Aysal: Arka plandan desteklemem daha uygun
14:35 Farruh köyünün kontrolü Rus ordusuna geçti!
14:35 Erdoğan asgari ücrete temmuz zammına kapıları kapattı: Yapamayacağımız bir şeyi söylemeyi doğru bulmam!
14:27 Karamollaoğlu'nun Erbakan hakkında söylediklerine Erdoğan tepki gösterdi: Böyle bir saçmalık olur mu?
14:27 Güney Osetya Cumhuriyeti'nde Rusya'ya katılmak için referandum hazırlığı! Gürcistan: Kabul edilemez
14:26 Yılmaz Vural teknik direktörlük koltuğunu Tuncay Şanlı'ya kaptırdı!
14:23 Son dakika! Erdoğan açıkladı, vatandaşın eti ucuza yemesi için çalışmalar başlıyor!
14:18 Demet Akalın'dan Ramazan önerisi: Her sene yeni ayet inmiyor, TV'de hocalara para vereceğinize fakir fukaraya dağıtın!
14:18 Cem Yılmaz eski eşi Ahu Yağtu'ya açtığı nafaka davasını kazandı! Artık daha az ödeyecek
14:05 "Ukrayna'da Rus askerleriyle savaşıyoruz" diyen Çeçen lideri Kadirov'un Rusya'da olduğu iddia edildi!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2022 15:02:54. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haber! Nevşehir'de İHH gönüllülerine yangına müdahale eğitimi verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement