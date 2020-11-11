Nevşehir'de kayıp olarak aranan kişi, inşaatta ölü bulundu - Son Dakika

Yapılan incelemenin ardından İbrahim Gönenmiş'in cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Gönenmiş'in inşaattan düşerek hayatını kaybettiği üzerinde duran polis ekipleri, soruşturmayı sürdürüyor.

Nevşehir 'de kayıp olarak aranan kişi, inşaatta ölü bulundu

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