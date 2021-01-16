Son dakika haber... Nevşehir'de Kovid-19'dan hayatını kaybeden hemşire toprağa verildi - Son Dakika

Son dakika haber... Nevşehir'de Kovid-19'dan hayatını kaybeden hemşire toprağa verildi
16.01.2021 16:37
Son dakika haber... Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitiren hemşire Ayşegül Onurkaya'nın cenazesi (50) defnedildi.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitiren hemşire Ayşegül Onurkaya'nın cenazesi (50) defnedildi.
Sağlık İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, yaklaşık bir ay önce Kovid-19 testi pozitif çıkmasının ardından tedavi altına alınan ve durumunun ağırlaşması üzerine sevk edildiği Kayseri Şehir Hastanesi yoğun bakım ünitesinde yatan Onurkaya, dün hayatını kaybetti.
Cenaze aracıyla Nevşehir Devlet Hastanesine getirilen Onurkaya'nın cenazesi, buradaki törenin ardından toprağa verildi.
Cenaze törenine Sağlık İl Müdürü Dr. Rahim Ünlübay, hastane yöneticileri ile mesai arkadaşları katıldı.
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