Son dakika haber: Nevşehir'de metruk eve düzenlenen kumar operasyonunda 7 kişiye 34 bin 685 lira ceza - Son Dakika

Emniyete götürülen 7 kişiye "kumar oynamak ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymamak" suçlamasıyla toplam 34 bin 685 lira para cezası uygulandı.

Polis, ikamette bulunan 2 kişi ile kumar oynayan 5 kişiyi gözaltına aldı.

Ş.B, A.K, İ.K, S.U. ve S.K'yi suçüstü yakalayan ekipler, kumar oynamakta kullanılan iskambil kağıtlarına el koydu.

Orta Mahalle 'de metruk bir evde kumar oynandığı bilgisini alan polis, Avanos Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda ikamete operasyon düzenledi.

Nevşehir 'in Avanos ilçesinde, metruk eve düzenlenen kumar operasyonunda, 5'i kumar oynayan 7 kişiye 34 bin 685 lira ceza verildi.

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