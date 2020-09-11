Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen trafik uygulamasında 22 motosiklet trafikten men edildi.

Alınan bilgiye göre, Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, il genelinde çeşitli noktalarda motosiklet sürücülerine yönelik uygulama gerçekleştirdi.

Uygulamada, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunun ilgili maddelerini ihlal eden 41 motosiklet sürücüsüne 61 bin 524 lira cezai işlem uygulanırken, 22 motosiklet de trafikten men edilerek otoparka çekildi.