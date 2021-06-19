Son dakika haber... Nevşehir'de "Otizmli ve Engelli Çocukları Destekleme Merkezi" açıldı - Son Dakika

Son dakika haber... Nevşehir'de "Otizmli ve Engelli Çocukları Destekleme Merkezi" açıldı

Gelen son dakika haberlerine göre Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde, belediye tarafından hazırlanan ve Japonya'nın Ankara Büyükelçiliğince desteklenen proje kapsamında yapımı tamamlanan "Otizmli ve Engelli Çocukları Destekleme Merkezi" düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde, belediye tarafından hazırlanan ve Japonya'nın Ankara Büyükelçiliğince desteklenen proje kapsamında yapımı tamamlanan "Otizmli ve Engelli Çocukları Destekleme Merkezi" düzenlenen törenle hizmete açıldı. Törende bir konuşma yapan Gülşehir Belediye Başkanı Fatih Çiftçi, ilçeye bağlı köylerden eğitim amacıyla Nevşehir'e giden çocukların daha kolay ulaşım imkanıyla ilçede eğitim alabileceklerini belirtti. Merkezin, ilçede istidama da fayda sağlayacağını kaydeden Çiftçi, "Buradan hizmet alacak yaklaşık yüz çocuğumuz var. Onlar artık bu merkezi kullanacak. Merkez, istihdam açısından da ilçemize önemli katkı sağlayacak, şu an 10 kişi çalışmaya başladı." dedi. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından açılış kurdelesi Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, AK Parti Nevşehir milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ev Yücel Menekşe ile diğer katılımcılar tarafından kesildi. Açılışın ardından konuklar merkezin içindeki birimleri gezip yetkililerden bilgi aldı.

Son Dakika

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan parti teşkilatına uyarı: Bu davanın mensupları birbiri aleyhine konuşmaz

Sahibi bile hayrete düştü! Beslediği keçi bir günde ağırlığının yarısı kadar süt verip, rekor kırdı

Eşini 20 kez bıçaklayıp çemberle boğan kocadan hayrete düşüren sözler: Öldürmek için gittim

Gazla pedalı karıştırdı, apartmana daldı! Otomobilini bırakıp kaçtı

Çektiği videolarla fenomen olmuştu! O çobanın, sosyal medyadan ayda 5 ile 20 bin lira arasında kazandığı ortaya çıktı

Kartal'daki depremi bilen deprem uzman yeni tahminini yaptı

Şiddeti çok büyük olmayan İstanbul depremi niye bu kadar çok hissedildi? Yetkili isim, bu durumu derinlikle ilişkilendirdi

Kaan Yıldırım'dan açıklama geldi! Hadise'nin yasak aşk iddiası için Ebru Gündeş'le konuştuğunu yalanladı