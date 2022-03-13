Son dakika haber! Nevşehir'de otomobil refüje çıkarak takla attı: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haber! Nevşehir'de otomobil refüje çıkarak takla attı: 1 ölü, 2 yaralı

13.03.2022 17:56
Son dakika haber! Nevşehir'de otomobil refüje çıkarak takla attı: 1 ölü, 2 yaralı

Son dakika 3. sayfa haberi... Nevşehir'de otomobilin refüje çıkarak takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi ise ağır yaralandı.

Nevşehir'de otomobilin refüje çıkarak takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi ise ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Nevşehir - Gülşehir karayolunun 10. kilometresinde meydana geldi. 50 AJ 699 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıkarak takla attı. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma yol üzerinde güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise otomobil içerisinde bulunan vatandaşlara müdahale etti. Yapılan müdahalelerde Umut Güler'in (21) hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralanan 2 kişi ise ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - NEVŞEHİR

Son dakika haber! Nevşehir'de otomobil refüje çıkarak takla attı: 1 ölü, 2 yaralı
Son dakika haber! Nevşehir'de otomobil refüje çıkarak takla attı: 1 ölü, 2 yaralı
Son dakika haber! Nevşehir'de otomobil refüje çıkarak takla attı: 1 ölü, 2 yaralı
Son dakika haber! Nevşehir'de otomobil refüje çıkarak takla attı: 1 ölü, 2 yaralı
Son dakika haber! Nevşehir'de otomobil refüje çıkarak takla attı: 1 ölü, 2 yaralı
Son dakika haber! Nevşehir'de otomobil refüje çıkarak takla attı: 1 ölü, 2 yaralı

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Jandarma, Gülşehir, Otomobil, Nevşehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber! Nevşehir'de otomobil refüje çıkarak takla attı: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber! Nevşehir'de otomobil refüje çıkarak takla attı: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
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