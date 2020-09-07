Terör örgütünün dağ kadrosunda silahlı eylemlere katıldığı belirtilen A.K, "silahlı terör örgütü kurma, yönetme veya üye olma" suçlamasıyla sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, yakalama kararı bulunan A.K'nin (26), 2000 Evler Mahallesi'ndeki ikametgahta gizlendiğini tespit etti.

Nevşehir 'de silahlı terör örgütü PKK/PYD üyesi terörist gözaltına alındı.

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