NEVŞEHİR'DE SAĞANAK SELE NEDEN OLDU - Son Dakika
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NEVŞEHİR'DE SAĞANAK SELE NEDEN OLDU

22.09.2022 01:31

NEVŞEHİR'in Gülşehir ilçesinde sağanak yağmur sele neden oldu, ekili alanlarda zarar meydana geldi.

NEVŞEHİR'in Gülşehir ilçesinde sağanak yağmur sele neden oldu, ekili alanlarda zarar meydana geldi.

Gülşehir ilçesi Civelek Köyünde akşam saatlerinde başlayan sağanak yağmur etkili oldu. Kısa sürede şiddetini artıran yağış ele neden oldu. Sel nedeniyle bazı evlerin zemin katları ile sokaklar su ile kaplandı, ekili alanlar ise zarar gördü. Belediye ekipleri yağış nedeniyle kapanan yolları açmak için çalışma başlattı. Civelek Köyü Muhtarı Ömer Kara, "Yağış nedeniyle ulaşımda sıkıntı var. Burada gölet oluştu. Araçlar geçmekte zorlanıyor. Vatandaşların duvarları yıkıldı, su şebekeleri zarar gördü. Dolu şeklinde gelen yağış sele dönüştü" dedi.

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Kaynak: DHA

Gülşehir, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel NEVŞEHİR'DE SAĞANAK SELE NEDEN OLDU - Son Dakika

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