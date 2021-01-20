Son dakika haber: Nevşehir'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda bir kişi yakalandı - Son Dakika

Nevşehir'in Avanos ilçesinde bir ev ve iş yerinde 40 sikke ile tarihi eser olduğu değerlendirilen objeler ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, A.U'nun ev ve iş yerinde tarihi eser bulunduğu bilgisi üzerine adreslere operasyon düzenledi.

Adreslerdeki aramada 40 sikke, 20 obje, 11 yüzük, 7 kolye, 2 ok ucu, 2 küpe, 2 bilezik, mühür, minyatür tekerlek, çan, haç, arma ve renkli taş bulundu.

A.U'yu gözaltına alan ekipler, eserleri Nevşehir Müze Müdürlüğüne teslim etti.