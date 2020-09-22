Son dakika haberi: Tır ile otomobil çarpıştı: 2 ölü - Son Dakika

Nevşehir'de tırla çarpışan otomobilin sürücüsü ve eşi hayatını kaybetti.
Nevşehir Güney Çevreyolu'nda 200 metre ilerideki kavşağa ulaşmak için yan yoldan ters şeride girdiği öne sürülen Vecdi G. idaresindeki 06 FR 6924 plakalı tır ile Sadi Açıkgöz'ün kullandığı 50 DF 079 plakalı otomobil çarpıştı.
Otomobil sürücüsü ile eşi Besime Açıkgöz, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Kazayı yara almadan atlatan tır sürücüsü, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 10:05 - Kaynak: AA
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