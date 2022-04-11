Son dakika haber... Nevşehir'de trafik kazası: 1 ölü - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber... Nevşehir'de trafik kazası: 1 ölü

11.04.2022 18:20
Son dakika haber... Nevşehir'de trafik kazası: 1 ölü

Son dakika gündem haberi: Nevşehir'in Avanos ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Nevşehir'in Avanos ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Avanos Göreme Kavşağı'nda meydana geldi. G.K'nın kullandığı 38 AS 969 plakalı BMV marka otomobil, kavşakta karşıdan karşıya geçmek isteyen yabancı uyruklu Roncea Constantin'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle yol kenarına savrulan Roncea Constantin olay yerine gelen sağlık ekiplerince Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Constantin, hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

(Asım Çapacı/İHA)

YORUMLAR
500
Tonlarca demir yüklü tır 7 araca çarptı, ortalık savaş alanına döndü Tonlarca demir yüklü tır 7 araca çarptı, ortalık savaş alanına döndü Nevşehir Belediyesi'nden eğitime destek Nevşehir Belediyesi'nden eğitime destek

Nevşehir, Kaza, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Nevşehir'de trafik kazası: 1 ölü - Son Dakika


Son Dakika
18:14 Putin'le Rusya'da görüşen Avusturya Başbakanı Nehammer: Dostane değildi
18:07 Göç İdaresi Başkanlığı'na gitmeyi düşünen Kılıçdaroğlu'nu Bakan Soylu eleştirdi: Yine saçmalamış
17:59 Rıdvan Dilmen açıkladı: Çok zor durum
17:52 Tarkan, hakkında çıkan iddialara yanıt verdi! "Geçcek" şarkısı büyük yankı uyandırmıştı
17:46 Tabut dansı videosu NFT'ye dönüştürülüp 1 milyon dolara satıldı!
17:15 Robert Lewandowski, Barcelona'ya gidiyor!
17:11 Ordu'da genç kadının sır ölümü! Polis başka bir olayla bağlantıyı araştırıyor
16:56 Eski futbolcu Dirk Kuyt, ringe çıkmaya hazırlanıyor
16:45 Kızını öldürüp idama mahkum edilen 14 çocuklu anne için kampanya!
16:39 Fenerbahçe'de top koşturan Crespo'yu izlemeye gelen dev kulüpten rekor teklif!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2022 18:29:31. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haber... Nevşehir'de trafik kazası: 1 ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement