Son dakika haber: Nevşehir'de uyuşturucu operasyonu

Son dakika haberi: Nevşehir'de polisin uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonunda bir şüpheli yakalandı.

Nevşehir'de polisin uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonunda bir şüpheli yakalandı. Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yürüttükleri teknik takip sonrasında uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen E.A'nın adresine operasyon düzenledi. Şüphelinin ikamet ve üst aramasında yaklaşık 2 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.A, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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