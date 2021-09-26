Son dakika haber: Nevşehir'de uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Nevşehir'de polisin kent merkezi ve Ürgüp ilçesinde, uyuşturucu kullanıcıları ve tacirlerine yönelik düzenlediği operasyonda 5 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde kullanan ve ticareti yapanların deşifresine yönelik çalışma yaptı.

Kent merkezinde S.Y'nin üstünü arayan polis, 5 gram esrar, 5 uyuşturucu hap ele geçirdi. Şüpheli gözaltına alındı.

Ürgüp ilçesinde ise şüpheli aracı durduran ekipler yaptıkları aramada, yaklaşık 15 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi. Araçtaki, E.K, B.K, A.E. ve Ü.T. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler hakkında, "uyuşturucu madde bulundurmak ve ticaretini yapmak" suçundan adli işlem başlatıldı.