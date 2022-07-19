Son dakika haber... Nevşehir'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Son dakika haber... Nevşehir'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

19.07.2022 16:24
Son dakika haber... Nevşehir'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Son dakika haberi: Nevşehir'in Kozaklı ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan iki şüpheliden biri tutuklandı.

Nevşehir'in Kozaklı ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan iki şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ekipler kimlikleri belirlenen iki şüphelinin ev ve iş yerine operasyon düzenledi.

Yapılan aramalarda, 261,96 gram sentetik uyuşturucu, 2 hassas terazi, 26 tabanca fişeği, uyuşturucu madde kullanımına yarayan aparatlar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Son dakika haberi... Nevşehir'de uyuşturucudan 1 kişi tutuklandı Son dakika haberi... Nevşehir'de uyuşturucudan 1 kişi tutuklandı
Kaynak: AA

Nevşehir, Kozaklı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Nevşehir'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Son dakika haber... Nevşehir'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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