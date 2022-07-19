İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ekipler kimlikleri belirlenen iki şüphelinin ev ve iş yerine operasyon düzenledi.

Kaynak: AA

Nevşehir, Kozaklı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haber... Nevşehir'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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