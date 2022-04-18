Son dakika haber | Nevşehir'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Son dakika haber | Nevşehir'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

18.04.2022 17:03
Son dakika haber | Nevşehir'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Son dakika haberlerine göre Nevşehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan üç şüpheliden biri tutuklandı.

Nevşehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan üç şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla bazı şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

Zanlılar, E.Y, Y.E.İ, ve C.D. farklı adreslerde gözaltına alındı. Operasyonda bir miktar sentetik uyuşturucu, kenevir tohumu ve 5 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden C.D, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrolle salıverildi.

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Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Narkotik, Nevşehir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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