Son dakika haber! NEW JERSEY - Silahlı saldırı - Son Dakika
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Son dakika haber! NEW JERSEY - Silahlı saldırı

01.07.2022 07:27
Son dakika haber! NEW JERSEY - Silahlı saldırı

Son dakika haberler: ABD'nin New Jersey kentinde meydana gelen silahlı saldırı sonucu birisi çocuk 9 kişi yaralandı.

ABD'nin New Jersey kentinde meydana gelen silahlı saldırı sonucu birisi çocuk 9 kişi yaralandı. Polis olay yerinde inceleme başlattı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Son dakika haber! NEW JERSEY - Silahlı saldırı - Son Dakika

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