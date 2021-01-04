Son dakika haber! New York borsası yükselişle açıldı

Öte yandan, piyasaların ABD'nin Georgia eyaletinde 5 Ocak'ta yapılacak Senato seçimlerini de takip edeceği ve söz konusu seçimlerin Senato'daki dengelerin belirlenmesi açısından önem taşıdığı belirtiliyor.

Yeni haftada, imalat sanayi PMI verileri, ABD Merkez Bankası'nın ( Fed ) son toplantı tutanakları ve cuma günü yayımlanacak aralık ayı istihdam raporunun yatırımcı kararları üzerinde belirleyici olması bekleniyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını, aşılama çalışmaları ve ekonomik destek paketine ilişkin gelişmeler gündemin odağındaki yerini korurken, piyasalarda bu hafta yoğunlaşan veri takvimi takip edilecek.

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