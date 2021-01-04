Son dakika haber! New York borsası yükselişle açıldı - Son Dakika

Son dakika haber! New York borsası yükselişle açıldı

04.01.2021 17:57
Son dakika haber! New York borsası yükselişle açıldı, System.String[]

Bir son dakika haberine göre New York borsası, yeni yılın ilk işlem gününe yükselişle başladı.

New York borsası, yeni yılın ilk işlem gününe yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,16 artışla 30.656,35 puandan işlem gördü.

S&P 500 endeksi yüzde 0,20 yükselişle 3.763,70 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,40 artarak 12.940,15 puandan işlem görmeye başladı.

Geçen haftayı yükselişle tamamlayan Amerikan borsası, yeni yılın ilk işlem gününe yükselişle başlamasının ardından yatay bir seyir izledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını, aşılama çalışmaları ve ekonomik destek paketine ilişkin gelişmeler gündemin odağındaki yerini korurken, piyasalarda bu hafta yoğunlaşan veri takvimi takip edilecek.

Yeni haftada, imalat sanayi PMI verileri, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) son toplantı tutanakları ve cuma günü yayımlanacak aralık ayı istihdam raporunun yatırımcı kararları üzerinde belirleyici olması bekleniyor.

Öte yandan, piyasaların ABD'nin Georgia eyaletinde 5 Ocak'ta yapılacak Senato seçimlerini de takip edeceği ve söz konusu seçimlerin Senato'daki dengelerin belirlenmesi açısından önem taşıdığı belirtiliyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Dow Jones, New York, Senato, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haber! New York borsası yükselişle açıldı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Alkollü içkilerde ÖTV yüzde 17,07 zamlandı 13 gündür kayıp olarak aranan genç kadın, soğuktan donarak ölmüş Demokrat Parti, Millet İttifakı'ndan ayrılacaklarına dair iddiaları yalanladı Meteoroloji beklenen tarihi nihayet verdi! İstanbul'a senenin ilk karı 18-22 Ocak tarihleri arasında yağacak Kara para aklamaktan hakkında gözaltı kararı verilen Sezgin Baran Korkmaz, Türkiye'ye dönmekten vazgeçti Galatasaray, eski futbolcusu Henry Onyekuru ile anlaştı Türkiye'ye gözdağı! Prens Selman talimat verdi: Yunan pilotların kullanacağı F-15'ler Suda Üssü'ne inecek Pınar Gültekin'in acılı babası hakime kızıp, "Bu duruşma benim için bitmiştir" diyerek salonu terk etti
Fenerbahçe, Kasımpaşa'ya konuk oluyor! Sarı lacivertlilerin ilk 11'i belli oldu Fenerbahçe, Kasımpaşa'ya konuk oluyor! Sarı lacivertlilerin ilk 11'i belli oldu         
17:54
Kadro dışı kalacağı konuşulan Trabzonsporlu Afobe, sosyal medyadan Kadro dışı kalacağı konuşulan Trabzonsporlu Afobe, sosyal medyadan "Trabzonspor" yazısını kaldırdı         
17:47
Şeyma, Şeyma, "Aman nazar değmesin" notuyla yeni aşkıyla dudak dudağa pozunu paylaştı         
17:36
Mersin'de dahiliye uzmanı Soyer Şimşek, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Mersin'de dahiliye uzmanı Soyer Şimşek, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti         
17:27
Türkiye'de de görülen koronavirüs mutasyonunun 20 yaş ve altındaki gençleri daha fazla etkilediği ortaya çıktı Türkiye'de de görülen koronavirüs mutasyonunun 20 yaş ve altındaki gençleri daha fazla etkilediği ortaya çıktı         
15:47
Vahşice katledilen gençleri, abla şu sözlerle ölüme çağırmış: Babam rahatsız, gel helalleş Vahşice katledilen gençleri, abla şu sözlerle ölüme çağırmış: Babam rahatsız, gel helalleş         
15:24
Araç muayene ücretleri yüzde 9,11 zamlandı! İşte yeni tarife Araç muayene ücretleri yüzde 9,11 zamlandı! İşte yeni tarife         
15:10
Temizliğe gelen kadına çocuğunun gözü önünde tecavüz etmişti! Saldırgana 23 yıl hapis cezası verildi Temizliğe gelen kadına çocuğunun gözü önünde tecavüz etmişti! Saldırgana 23 yıl hapis cezası verildi         
15:00
İngiltere, WikiLeaks'in kurucusu Assange'ın ABD'ye iadesi talebini reddetti İngiltere, WikiLeaks'in kurucusu Assange'ın ABD'ye iadesi talebini reddetti         
14:44
"Kargo görevlisiyim" diye girdiği evde talihsiz kadını bayıltarak tecavüz etti         
14:31
Aynı kadına aşık olan iki yakın arkadaş, üçlü ilişki yaşamaya başladı Aynı kadına aşık olan iki yakın arkadaş, üçlü ilişki yaşamaya başladı         
14:07
Evinde ölü bulunan Ukraynalı kadınla ilgili şoke eden detay! Filmden etkilenip intihar etmiş olabilir Evinde ölü bulunan Ukraynalı kadınla ilgili şoke eden detay! Filmden etkilenip intihar etmiş olabilir         
13:19
Kısıtlamada sokak ortasında fuhuş pazarlığı yaparken yakalandı Kısıtlamada sokak ortasında fuhuş pazarlığı yaparken yakalandı         
12:43
Örgütten kaçan kadın teröristin anlattıkları kan dondurdu: Derede yıkanırken tecavüze uğradım Örgütten kaçan kadın teröristin anlattıkları kan dondurdu: Derede yıkanırken tecavüze uğradım         
11:39
Son Dakika: Memurlar yüzde 7,36, SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise yüzde 8,36 zam alacak Son Dakika: Memurlar yüzde 7,36, SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise yüzde 8,36 zam alacak         
10:08
Cem Yılmaz'ın Cem Yılmaz'ın "Belediyeden 2754 TL aldım" sözlerine Ekrem İmamoğlu'ndan yanıt: Büyük oyunu bozduk         
09:42
Herkes bunu merak ediyordu! İşte MasterChef Türkiye 2020'nin büyük ödülü Herkes bunu merak ediyordu! İşte MasterChef Türkiye 2020'nin büyük ödülü         
07:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2021 18:09:29. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber! New York borsası yükselişle açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei