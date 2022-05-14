NEW New York eyaletinin Buffalo kentinde bir süpermarkette silahlı saldırı meydana geldi.

Buffalo Polis Departmanının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, öğleden sonra bir süpermarkette meydana gelen silahlı saldırıda bir kaç kişinin yaralandığı bildirildi.

Saldırıda kaç kişinin yaralandığı ve yaralılarının durumuna ilişkin açıklama yapılmadı.

Şüphelinin gözaltına alındığını belirtildi.