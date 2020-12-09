Son dakika haber: Niğde Belediyesi kente 5 çocuk parkı kazandıracak - Son Dakika

Niğde Belediyesi, mevcut parklarda yenileme çalışması yaparken aynı zamanda kente 5 park yaparak vatandaşın hizmetine sunacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, İlhanlı Mahallesi Terminal TOKİ evleri, Aşağı Kayabaşı Mahallesi Zemerdin ve Serin sokakları, Selçuk Mahallesi Kömürcüler Sitesi yanına ve İnönü Mahallesi 20. Sokak ile Çağdaş Sokak arasında 5 parkın yapımına başladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Emrah Özdemir, alt ve üstyapı çalışmalarının yanı sıra kentteki park ve bahçelerin güzelleştirilmesinin de devam ettiğini belirtti.

Mevcut parklarda eskiyen ve bütünlüğü bozulan oyun grupları ile spor aletlerinin değiştirildiğini aktaran Özdemir, şunları kaydetti:

"Park zeminlerine yaklaşık 3 bin metrekare kauçuk döşendi. Aynı zamanda 5 yeni park yapım çalışmaları da devam ediyor. Çalışmalarımız bittiğinde çocuklarımız parklarda daha güzel vakit geçirme imkanı bulacak. Çocuklarımızın mutluluğu bizim de mutluluğumuz. Kentteki her türlü ihtiyacı gidererek halkımızın refahı için çalışmaya devam ediyoruz. Ayrıca, şehrimize 3 yeni park yapılması için de görüşmelerimiz devam ediyor. İnşallah kısa zamanda onları da kentimize kazandıracağız."