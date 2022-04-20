Son dakika haberi... Niğde'deki kazanın görüntüleri ortaya çıktı... Otomobilden böyle fırlamışlar - Son Dakika
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Son dakika haberi... Niğde'deki kazanın görüntüleri ortaya çıktı... Otomobilden böyle fırlamışlar

20.04.2022 11:23

Bir son dakika haberine göre Niğde'deki kazanın görüntüleri ortaya çıktı.

Niğde'deki kazanın görüntüleri ortaya çıktı... Otomobilden böyle fırlamışlar

NİĞDE - Niğde'de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazanın MOBESE görüntüleri ortaya çıktı.

Selçuk Mahallesinde 51 ABZ 136 hafif ticari araç ile 51 ABF 604 Plakalı otomobil kavşakta çarpışmış ve arka koltuğunda yolcu olarak bulunan Ahmet A. ve Nezaket A. kaza esnasından arka camdan fırlayarak yola savrulmuştu. Emniyet Genel Müdürlüğünün yayınladığı görüntüler, emniyet kemeri kullanılmasının önemini bir kez daha ortaya koydu. 2 Ocak tarihinde meydana gelen kazada, otomobilde yolcu olarak bulunan 2 kişinin kaza sonrası yola fırladığı görünüyor.

Son dakika haberi... Niğde'deki kazanın görüntüleri ortaya çıktı... Otomobilden böyle fırlamışlar
Son dakika haberi... Niğde'deki kazanın görüntüleri ortaya çıktı... Otomobilden böyle fırlamışlar
Son dakika haberi... Niğde'deki kazanın görüntüleri ortaya çıktı... Otomobilden böyle fırlamışlar
Son dakika haberi... Niğde'deki kazanın görüntüleri ortaya çıktı... Otomobilden böyle fırlamışlar
Son dakika haberi... Niğde'deki kazanın görüntüleri ortaya çıktı... Otomobilden böyle fırlamışlar
Son dakika haberi... Niğde'deki kazanın görüntüleri ortaya çıktı... Otomobilden böyle fırlamışlar
Son dakika haberi... Niğde'deki kazanın görüntüleri ortaya çıktı... Otomobilden böyle fırlamışlar
Son dakika haberi... Niğde'deki kazanın görüntüleri ortaya çıktı... Otomobilden böyle fırlamışlar
Son dakika haberi... Niğde'deki kazanın görüntüleri ortaya çıktı... Otomobilden böyle fırlamışlar

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... Niğde'deki kazanın görüntüleri ortaya çıktı... Otomobilden böyle fırlamışlar - Son Dakika


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