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6. Türk Dünyası Belgesel Film Festivali kapsamında film gösterimi yapıldı - Son Dakika

6. Türk Dünyası Belgesel Film Festivali kapsamında film gösterimi yapıldı

05.11.2021 16:29

Niğde'de, "9 ülke, 9 şehir, 1 festival" sloganıyla düzenlenen 6. Türk Dünyası Belgesel Film Festivali kapsamında 2 filmin gösterimi yapıldı.

Niğde'de, "9 ülke, 9 şehir, 1 festival" sloganıyla düzenlenen 6. Türk Dünyası Belgesel Film Festivali kapsamında 2 filmin gösterimi yapıldı.

Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu ile Türk Dünyası Kültür Sanat Sinema Vakfının Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile Türk Dünyası Belediyeler Birliğinin desteğiyle düzenlediği festivalde finale kalan 26 filmden Kırgızistan yapımı "Meerman" ile Azerbaycan yapımı "Biz" filmi Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde izleyiciyle buluştu.

Vali Yılmaz Şimşek, üniversitenin Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki etkinlikte, Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonunun güzel işlere imza attığını söyledi.

Yapılan çalışmaları 4 yıldır yakından izlediklerini belirten Şimşek, "Bu çalışmalar, Türk dünyası adına çok önemli. Her şeyden önce Türk dünyasının birlik ve beraberlik içerisinde olmasını ve bunun daha da artmasını sağlıyor. Türk Cumhuriyetleri arasındaki özellikle kültürel işbirliğinin de artmasına vesile oluyor. Yapılan çalışmalar da tüm dünyaya sunuluyor ve bunların Türk kültürünün tanıtılmasında çok büyük faydaları oluyor." ifadelerini kullandı.

Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu Başkanı Menderes Demir de Türk dünyasının kültürünü, sanatını dile getirdikleri bir organizasyonun içinde olduklarını söyledi.

Türk dünyasının Doğu Türkistan'dan Avrupa'nın içlerine kadar geniş coğrafyaya yayılan bir ailenin yaşadığı yer olduğunu belirten Demir, şunları kaydetti:

"Amacımız, bu ailenin kültürünü, sanatını filmle belgeselle anlatıp kendi akrabalarımıza sunmak, akabinde ortaya çıkan değeri dünyaya aktarmak. Türk Dünyası Belgesel Film Festivali, bu maksatla yaptığımız bir etkinlik. Bunda kısmen başarılı olduk. Şu anda Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi başta olmak üzere 13 üniversite proje ortağımız. 9 ülkede gösterim yapıyoruz. Devletimizin çok müstesna kurumları çeşitli destekler veriyor. Bundan sonraki hedefimiz, 2022 yılında, Türk dünyasının 'Oscar'larını ortaya çıkarabilmek, uzun metrajlı filmlerin de yer aldığı bir festival yapmak."

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu ise festivalin paydaşı olmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.

Konuşmaların ardından izlenen 2 film, beğeni topladı.

6. Türk Dünyası Belgesel Film Festivali kapsamında film gösterimi yapıldı
6. Türk Dünyası Belgesel Film Festivali kapsamında film gösterimi yapıldı
6. Türk Dünyası Belgesel Film Festivali kapsamında film gösterimi yapıldı
6. Türk Dünyası Belgesel Film Festivali kapsamında film gösterimi yapıldı

Türk Dünyası, Niğde, Film, Türk, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 6. Türk Dünyası Belgesel Film Festivali kapsamında film gösterimi yapıldı - Son Dakika


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