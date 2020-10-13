Son dakika haber... Niğde'de Belediye Başkanı Özdemir, kale ve çevresi kentsel dönüşümünde vatandaşlar buluştu - Son Dakika

Son dakika haber... Niğde'de Belediye Başkanı Özdemir, kale ve çevresi kentsel dönüşümünde vatandaşlar buluştu

13.10.2020 14:38
Son dakika haber... Niğde'de Belediye Başkanı Özdemir, kale ve çevresi kentsel dönüşümünde vatandaşlar buluştu, System.String[]

Son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Kale ve Çevresi Koruma ve Yenileme alanı ilan edilen ve kentsel yenileme yapılacağıKale Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelen Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, bölgede uygulanacak olan çalışmaların Niğde için tarihi bir fırsat...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Kale ve Çevresi Koruma ve Yenileme alanı ilan edilen ve kentsel yenileme yapılacağıKale Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelen Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, bölgede uygulanacak olan çalışmaların Niğde için tarihi bir fırsat olduğunu söyledi.

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, koruma ve yenileme yapılacağı Kale Mahallesi'nde açılan çalışma ofisini ziyaret ederek, mahalle sakinleri ile bir araya geldi. Kale Mahallesi'ndeki uygulanacak olan koruma ve yenileme çalışmaları hakkında mahalle sakinlerine genel bilgiler veren Başkan Özdemir, Niğde Kalesi ve çevresinin daha yaşanabilir bir alana dönüşmesi için devlet imkanlarından yararlanması gerektiğini belirtti.

Niğde kalesinde hizmet veren çalışma ofisinde koruma ve yenileme alanı hakkında vatandaşlara gerekli tüm bilgilerin verildiğini aktaran Başkan Özdemir, "Devletimiz bu bölgeye ciddi paralar harcayacak. Kentsel yenileme çalışmasını bu bölgeye getirmek için çok büyük çabalar ortaya koyulacak. Kentsel yenileme alanında 497 konut, 276 ticaret alanı, 551 parsel mevcut. Burada vatandaşlarımız mağdur edilmeyecek. Kentsel yenileme bu bölge için gerçekten tarihi bir fırsat. Bazı vatandaşlarımız kentsel yenileme istemediklerini ifade ediyorlar. Bence bunlar normal. Karşıt görüşler tabi ki olacak. Eminim kentsel yenileme bittiği zaman ilk olarak karşı çıkanlar bizlere teşekkür edecekler. Bu süreç boyunca gerek çalışma ofisinde görevli arkadaşlar gerekse de bizler vatandaşlarımıza bilgiler vereceğiz. Vatandaşlarımızı konu hakkında aydınlatmak için sürekli çalışacağız. Biz burada arsa bedellerinin yüksek seviyede olması için elimizden geleni yapıyoruz. Bizim görevimiz devletin imkanlarını maksimum orana getirmek" diye konuştu. - NİĞDE

Son dakika haber... Niğde'de Belediye Başkanı Özdemir, kale ve çevresi kentsel dönüşümünde vatandaşlar buluştu
Son dakika haber... Niğde'de Belediye Başkanı Özdemir, kale ve çevresi kentsel dönüşümünde vatandaşlar buluştu

Recep Tayyip Erdoğan, Emrah Özdemir, Niğde, Kale, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Niğde'de Belediye Başkanı Özdemir, kale ve çevresi kentsel dönüşümünde vatandaşlar buluştu - Son Dakika


Son Dakika

Milletvekilliği düşürülen Enis Berberoğlu'nun yeniden yargılanması talebi reddedildi Bu yıl 2 ton üretilen Anzer balı, kilosu bin liradan satışa çıkarıldı Spotify, Türkiye'de hizmet vermeye devam etmek için lisans alacak ve temsilcilik açacak 82 yaşındaki adam önce tartıştığı eşini vurdu, sonra da kafasına sıktı TFF'nin kararı sonrası Fenerbahçe maçını izleyecek kişi sayısı maksimum 999 olacak İngiliz futbolu, ligdeki takım sayısını 18'e düşürmek için çalışmalara başladı Hamileyken bile dövmüş! Acımadan eşinin saçlarını yolan cani koca utanmadan bir de karısını suçladı Gökçek'ten Arınç'a ağır gönderme: Parsel parsel lafını Bülent yedi
Başkan Adam Silver, tüm NBA çalışanlarına 1000 dolar ikramiye verdi Başkan Adam Silver, tüm NBA çalışanlarına 1000 dolar ikramiye verdi         
15:38
Sevgilisi karısına Sevgilisi karısına "Seni aldatıyorum" mesajı atınca gözü döndü! Önce boynunu kırdı, sonra boğdu         
15:17
Arkeologlar şaşkın! Telefonu andıran 2 bin 100 yıllık gizemli keşif büyük heyecan yarattı Arkeologlar şaşkın! Telefonu andıran 2 bin 100 yıllık gizemli keşif büyük heyecan yarattı         
15:10
Hava ve deniz suyu sıcaklığı eşitlendi, tatilciler soluğu plajda aldı Hava ve deniz suyu sıcaklığı eşitlendi, tatilciler soluğu plajda aldı         
15:09
Canlı yayında gergin dakikalar! Bakan Çavuşoğlu, İsveçli mevkidaşıyla kameralar önünde atıştı Canlı yayında gergin dakikalar! Bakan Çavuşoğlu, İsveçli mevkidaşıyla kameralar önünde atıştı         
14:43
Her şey bir anda oldu! Taksiden inen şahıs, birkaç saniye içinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden atladı Her şey bir anda oldu! Taksiden inen şahıs, birkaç saniye içinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden atladı         
14:33
Mahkeme konkordato ilan eden Pamukkale Turizm için kararını verdi: Seferlere devam edecek Mahkeme konkordato ilan eden Pamukkale Turizm için kararını verdi: Seferlere devam edecek         
13:49
Ordu'da 1 öğrenci ve öğretmende koronavirüs tespit edildi, bütün sınıf karantinaya alındı Ordu'da 1 öğrenci ve öğretmende koronavirüs tespit edildi, bütün sınıf karantinaya alındı         
13:18
Koronavirüs tedavisi gören Muhittin Böcek aşamalı olarak makinelerden ayrılıyor Koronavirüs tedavisi gören Muhittin Böcek aşamalı olarak makinelerden ayrılıyor         
12:42
Lastik patlaması sonucunda gerçekleşen kaza, baba ile oğlunu ayırdı Lastik patlaması sonucunda gerçekleşen kaza, baba ile oğlunu ayırdı         
12:36
Büyükçekmece Gölü'nde su samuru görüntülendi Büyükçekmece Gölü'nde su samuru görüntülendi         
11:46
Genç kızın şüpheli ölümü! Evinde en son sevgilisi ve 3 erkek arkadaşı vardı Genç kızın şüpheli ölümü! Evinde en son sevgilisi ve 3 erkek arkadaşı vardı         
10:37
Giyimi ve konuşmasıyla dikkat çeken köy muhtarı sosyal medyada fenomen oldu Giyimi ve konuşmasıyla dikkat çeken köy muhtarı sosyal medyada fenomen oldu         
10:27
Yazlık evde prezervatif ve iç çamaşırı bulunca 35 yıllık eşine boşanma davası açtı Yazlık evde prezervatif ve iç çamaşırı bulunca 35 yıllık eşine boşanma davası açtı         
09:17
Trabzonlu ustanın dayanıklı olsun diye kamyon jantından ürettiği kuzineler yok satıyor Trabzonlu ustanın dayanıklı olsun diye kamyon jantından ürettiği kuzineler yok satıyor         
09:10
Sıfır otomobil, ikinci el pazarında daha pahalıya satılıyor Sıfır otomobil, ikinci el pazarında daha pahalıya satılıyor         
09:05
Yuva yıkmakla suçlanan Tuğçe Tayfur'dan sert çıkış: Kasetlerin ortalıkta dolaşıyor Yuva yıkmakla suçlanan Tuğçe Tayfur'dan sert çıkış: Kasetlerin ortalıkta dolaşıyor         
08:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2020 15:46:26. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber... Niğde'de Belediye Başkanı Özdemir, kale ve çevresi kentsel dönüşümünde vatandaşlar buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei