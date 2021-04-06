Son dakika haber... Niğde'de 'fuhuş' operasyonu: 3'ü kadın 5 gözaltı - Son Dakika

Son dakika haber... Niğde'de 'fuhuş' operasyonu: 3'ü kadın 5 gözaltı
06.04.2021 17:44
Son dakika haberine göre NİĞDE'de, polis ekiplerinin düzenlediği fuhuş operasyonunda, 3'ü Özbekistan uyruklu kadın olmak üzere 5 kişi, gözaltına alındı.
NİĞDE'de, polis ekiplerinin düzenlediği fuhuş operasyonunda, 3'ü Özbekistan uyruklu kadın olmak üzere 5 kişi, gözaltına alındı.
Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturmada, belirlenen adrese fuhuş operasyonu düzenlendi. Operasyonda, 3'ü Özbekistan uyruklu kadın 5 kişi, gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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