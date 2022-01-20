Kırşehir'de jandarma ekipleri sokak hayvanları için doğaya yiyecek bıraktı - Son Dakika

Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı ekibi, kış aylarında yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlar için doğaya yiyecek bıraktı.
Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, sorumluluk bölgelerinde belirlenen alanlara, zorlu geçen kış aylarında yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için besleme faaliyetine devam ediyor.
Kırşehir- Yozgat kara yolu güzergahında bulunan sahipsiz sokak köpeklerine yönelik çalışma yapan jandarma ekibi, doğaya mama ve yiyecek takviyesinde bulundu.
Kaynak: AA
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