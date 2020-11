Son dakika haber! Niğde'de Kovid-19 denetimleri - Son Dakika

Niğde'de, İçişleri Bakanlığının programı kapsamında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine yönelik denetim yapıldı.

Vali Yılmaz Şimşek, beraberindeki Belediye Başkanı Emrah Özdemir ve İl Emniyet Müdürü Ömer Faruk Karataş ile İçişleri Bakanlığının ek genelgesi kapsamında Yeni Çarşı ve Dr. Sami Yağız Caddesi'ndeki iş yerleri ile kafe ve restoranları denetledi.

Vali Şimşek, gazetecilere yaptığı açıklamada, hayatın her alanında denetimlerin devam ettiğini söyledi.

Kentteki vakalarda tırmanış olduğunu belirten Şimşek, şunları kaydetti:

"Bu nedenle daha çok denetim yapacağız ve ekip görevlendireceğiz. Bizler de zaman zaman bu denetimlere katılacağız. Koronavirüsün ciddiyetini artık insanların anlaması lazım. Vatandaşlarımızın maske, mesafe ve hijyen kurallarına uydukları gibi bundan böyle aile ziyaretlerine ara vermeleri gerekiyor. Vatandaşlarımızdan ricamız, kalabalık ortamlara karışmamaları. İnşallah bu kurallara uyulduğu takdirde, bu tırmanışı geriye çevirebileceğimize inanıyorum. Ekiplerimiz bundan sonra cadde ve sokaklarda maskesiz dolaşanlara hangi bahane olursa olsun, yaptırım uygulayacaklar. Kurallara uymayan işletmelere de yaptırım uygulanacaktır."

Belediye Başkanı Emrah Özdemir ise havaların soğumasıyla vatandaşların kapalı ortamlarda daha çok vakit geçirdiğine dikkati çekerek, "Biz aynı anda her yere ulaşamıyoruz, önemli olan vatandaşların kurallara her zaman uyması. Kurallara kendileri ve sevdikleri için uymaları gerekiyor. Her vatandaşımızın bu süreçte denetmen olması lazım. Görünen o ki kış boyunca pandemiden kurtulamayacağız. Vatandaşlarımızı duyarlı olmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.