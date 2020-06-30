Son dakika haber... Niğde'de 'lavanta' çiftçinin yeni gelir kapısı oldu - Son Dakika

Son dakika haber... Niğde'de 'lavanta' çiftçinin yeni gelir kapısı oldu

Son dakika güncel haberi: NİĞDE'de devlet desteğiyle yetiştiriciliğine başlanan lavanta, çiftçilerin alternatif gelir kapısı oldu.

NİĞDE'de devlet desteğiyle yetiştiriciliğine başlanan lavanta, çiftçilerin alternatif gelir kapısı oldu.

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Niğde İl Özel İdaresi'nin desteğiyle lavanta üretimi gerçekleştirilen 3 dekarlık örnek bahçede incelemelerde bulundu. Vali Şimşek, 3 yıl önce başlatılan lavanta yetiştiriciliği projesinde istenilen sonucun alındığını söyledi. Vali Şimşek, Niğde'nin bir tarım memleketi olduğunu ve patates, elma, lahana ve kirazın yaygın olarak üretildiğini belirterek, şunları kaydetti:

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"Biz istiyoruz ki çiftçilerimize alternatif ürünler de gösterelim. Ürünleri çeşitlendirebilmek amacıyla bu lavanta bahçesini 2017 yılında kurduk. Bu üçüncü yılı ve görüyoruz ki Niğde'de lavanta yetişebiliyor ve çiftçilerimiz için gelir kapısı olabiliyor. Köylüler de bu bahçeye büyük ilgi gösterdiler. Kooperatifleşme ile bu ürünü tüm Niğde'de daha da yaygınlaştıracağız. Lavanta üretimi, çiftçilerimiz için yeni bir gelir kapısı olacak. Bu ürün suya dayanıklı olması, katma değerinin yüksek olması ve bakımının da çok fazla olmaması açısından çiftçilerimiz bu ürüne rağbet göstereceklerdir. Bu ürünü Niğde'de daha iyi bir seviyeye getireceğiz."

50 dekar alanın 3 dekarına lavanta ekimi yaptıklarını kaydeden çiftçi Veysel Özdemir ise, "Güzel bir verim elde ettik. Kırsal bir bölgedeyiz suyumuz az. Lavanta üretimini çoğaltmayı düşünüyoruz. Kooperatif kurarak ekim alanlarını genişleteceğiz. 3 dekar değil de 300 dekar 3 bin dekara kadar yükseltmek istiyoruz. Arpa ve buğdaya göre daha yüksek verim elde ediyoruz. İşçilik az, masrafı yok" dedi.


Şerif Yılmaz 2, Niğde, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 11:28 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Niğde'de 'lavanta' çiftçinin yeni gelir kapısı oldu - Son Dakika

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