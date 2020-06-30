Son dakika haber... Niğde'de 'lavanta' çiftçinin yeni gelir kapısı oldu - Son Dakika

NİĞDE'de devlet desteğiyle yetiştiriciliğine başlanan lavanta, çiftçilerin alternatif gelir kapısı oldu.
Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Niğde İl Özel İdaresi'nin desteğiyle lavanta üretimi gerçekleştirilen 3 dekarlık örnek bahçede incelemelerde bulundu. Vali Şimşek, 3 yıl önce başlatılan lavanta yetiştiriciliği projesinde istenilen sonucun alındığını söyledi. Vali Şimşek, Niğde'nin bir tarım memleketi olduğunu ve patates, elma, lahana ve kirazın yaygın olarak üretildiğini belirterek, şunları kaydetti:
50 dekar alanın 3 dekarına lavanta ekimi yaptıklarını kaydeden çiftçi Veysel Özdemir ise, "Güzel bir verim elde ettik. Kırsal bir bölgedeyiz suyumuz az. Lavanta üretimini çoğaltmayı düşünüyoruz. Kooperatif kurarak ekim alanlarını genişleteceğiz. 3 dekar değil de 300 dekar 3 bin dekara kadar yükseltmek istiyoruz. Arpa ve buğdaya göre daha yüksek verim elde ediyoruz. İşçilik az, masrafı yok" dedi.