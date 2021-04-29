Son dakika haber! Niğde'de rüşvet operasyonu: 2 tutuklama - Son Dakika

Niğde'de Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İl Göç İdaresine rüşvet operasyonu düzenledi.

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonda, yabancı uyruklu kişilerin geçici koruma kayıt belgesi için maddi menfaat karşılığında usulsüz işlem yapıldığı tespit edilerek, Niğde Göç İdaresi kayıt görevlisi M.S. ile tercüman olarak görev yapan H.A. gözaltına alındı. İfadeleri alınan görevliler mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - NİĞDE