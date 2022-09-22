Dündarlı beldesinde gece başlayan şiddetli yağış, doluyla birlikte sele döndü. Sabah saatlerine kadar etkili olan yağışta Mustafa Bayrak 'a ait 100 küçükbaş, sel sularına kapıldı. Bayrak, hayvanlardan 25'ini kurtarabildi. 75 küçükbaşın öldüğü belirlenirken, bölgede hasar tespiti için AFAD ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri çalışmalara başladı.

Kaynak: DHA

Mustafa Bayrak, Dündarlı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › NİĞDE'DE SELE KAPILAN 75 KÜÇÜKBAŞ ÖLDÜ - Son Dakika

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