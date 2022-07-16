Son dakika haber: Niğde'de traktör devrildi: 1 ölü, 6 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber: Niğde'de traktör devrildi: 1 ölü, 6 yaralı

16.07.2022 20:14
Son dakika haber: Niğde'de traktör devrildi: 1 ölü, 6 yaralı

Bir son dakika haberine göre Niğde'de traktör römorkunun devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 6 kişi yaralandı.

Niğde'de traktör römorkunun devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Hacıabdullah beldesinde Z.E. (40) yönetimindeki 51 AB 532 plakalı traktör seyir halimdeyken römork traktörden ayrılarak devrildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada römorkta bulunan Simge Karakuzu (21), Irmak Erdoğan (10), Mustafa Kemal Erdoğan (14), Ahmet Erdoğan (4), Kadir Can Erdoğan (18), Sudenaz Karakuzu (18) ve Filiz Erdoğan (36) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede Filiz Erdoğan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Simge Karakuzu'nun ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Jandarma kazayla ile ilgili inceleme başlattı.

(Yasin Esen/İHA)

YORUMLAR
500
Niğde'de traktörün römorku devrildi: 1 ölü, 6 yaralı Niğde'de traktörün römorku devrildi: 1 ölü, 6 yaralı Son dakika haberleri: TRAKTÖR DEVRİLDİ: 2 ÖLÜ, 2 YARALI Son dakika haberleri: TRAKTÖR DEVRİLDİ: 2 ÖLÜ, 2 YARALI
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber: Niğde'de traktör devrildi: 1 ölü, 6 yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
21:21 Robert Lewandowski, Katalan ekibiyle anlaştı! 50 milyon euro ödeme yapılacak
20:59 Camide çalışan kişinin iki çocuğu taciz ettiği iddiası ortalığı karıştırdı!
20:32 Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı'nın herkesin içinde nafaka yüzünden tartıştığı iddia edildi
20:30 Barcelonalı taraftarlardan Pique'ye "Shakira" tepkisi! Şarkıcının şarkısını son ses açıp dilettiler
19:49 Cep telefonuyla kadınları çeken yabancı uyruklu şahıs, esnaf tarafından darp edildi
19:47 Dışişleri, İngiltere'nin Türkiye'yi Ruanda planına dahil etmek istemesine tepki gösterdi: Türkiye, herhangi bir ülkenin sığınmacı kampı olmayacak
18:15 Trafikte güreşçi olduğunu bilmediği kişiye yumruk atan adam, hastaneye kaldırıldı
17:56 Benzinin litre fiyatında 96 kuruşluk indirim bekleniyor
17:23 81 yaşındaki adam ile 7 yaşındaki torunu evlerine açılan ateş sonucu hayatını kaybetti
16:49 Fenerbahçe teknik direktörü Bruma transferinden memnun olmadı, takımdan gidebilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2022 21:29:46. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haber: Niğde'de traktör devrildi: 1 ölü, 6 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement