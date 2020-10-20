Niğde'de düzenlenen operasyonlarda 4 şüpheli gözaltına alındı, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, farklı tarihlerde sokak satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik yürüttüğü çalışmalarda 4 şüpheliyi yakaladı.
Zanlıların üzerinde yapılan aramalarda 18 gram eroin ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haber... Niğde'de uyuşturucu operasyonları: 4 gözaltı - Son Dakika