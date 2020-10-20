Son dakika haber... Niğde'de uyuşturucu operasyonları: 4 gözaltı - Son Dakika

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Zanlıların üzerinde yapılan aramalarda 18 gram eroin ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, farklı tarihlerde sokak satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik yürüttüğü çalışmalarda 4 şüpheliyi yakaladı.

Niğde 'de düzenlenen operasyonlarda 4 şüpheli gözaltına alındı, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Eşini ve 40 günlük bebeğini bıçaklayan adamdan şaşırtmayan ifade: Kasten yaralamadım

Esra Erol'un programında ilginç olay! Karısı evi terk edip başka bir adamla düğün yaptı

Kılıçdaroğlu parti grubunda Bahçeli'ye teşekkür etti: İktidarın rezilliği bundan iyi anlatılamazdı

Aşiret düğününde gelin ve damada 40 dakikada 1 milyon liralık takı

Bu kadarına da pes! Kumar oynatılması için duvarı kırıp, gizli bölme açmışlar