Son dakika haber: Niğde'de uyuşturucu operasyonlarında 13 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Niğde'de son bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 13 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik çalışmaları devam ediyor.

Ekipler, 28 Şubat-7 Mart tarihleri arasında düzenlediği operasyonlarda 13 şüpheliyi yakaladı.

Zanlılarla birlikte 1,78 gram esrar, 12,35 gram metamfetamin, 10,55 gram eroin, 0,97 gram bonzai, 14 uyuşturucu hap, 5 fişek, ruhsatsız av tüfeği, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 2 bin 505 lira, 2 hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı.