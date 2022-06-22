Son dakika haber | Niğde'de uyuşturucu operasyonlarında 25 zanlı yakalandı - Son Dakika
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Son dakika haber | Niğde'de uyuşturucu operasyonlarında 25 zanlı yakalandı

22.06.2022 15:30
Son dakika haber | Niğde'de uyuşturucu operasyonlarında 25 zanlı yakalandı

Son dakika haberine göre Niğde'de son üç haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 25 şüpheli gözaltına alındı.

Niğde'de son üç haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 25 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik çalışmaları devam ediyor.

Ekipler, 1-20 Haziran arasında düzenlediği operasyonlarda 25 şüpheliyi yakaladı.

Zanlılarla birlikte 162,82 gram metamfetamin, 5,06 gram eroin, 44,28 gram bonzai ve 38 uyuşturucu hap ele geçirildi.???????

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri hakkında adli işlem başlatıldı.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Niğde, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Niğde'de uyuşturucu operasyonlarında 25 zanlı yakalandı - Son Dakika

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