Niğde'de son üç haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 25 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik çalışmaları devam ediyor.
Ekipler, 1-20 Haziran arasında düzenlediği operasyonlarda 25 şüpheliyi yakaladı.
Zanlılarla birlikte 162,82 gram metamfetamin, 5,06 gram eroin, 44,28 gram bonzai ve 38 uyuşturucu hap ele geçirildi.???????
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri hakkında adli işlem başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Son dakika haber | Niğde'de uyuşturucu operasyonlarında 25 zanlı yakalandı - Son Dakika