Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Niğde, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haber | Niğde'de uyuşturucu operasyonlarında 25 zanlı yakalandı - Son Dakika

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