Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik operasyonda, bir şüpheliyi Eski Sanayi Sitesi yakınlarında yakaladı.
Zanlının üzerinde yapılan aramalarda 53 gram metamfetamin ele geçirildi.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 06.10.2020 15:39 - Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haber! Niğde'de uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı - Son Dakika