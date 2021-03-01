Nİğde'de düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik yaptığı çalışmada 7 şüpheliyi yakaladı.
Zanlıların üzerinde 2,72 gram metamfetamin ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 610 lira ele geçirildi.
Gözaltına zanlılardan 3'ü çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla salıverildi.
Kaynak: AA
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