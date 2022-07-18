Son dakika haber: Niğde'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika
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Son dakika haber: Niğde'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

18.07.2022 12:52
Son dakika haber: Niğde'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Son dakika haber: Niğde'de jandarma ekiplerinin yaptığı uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Niğde'de jandarma ekiplerinin yaptığı uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Bor İlçesine bağlı Balcı ve Uluağaç köylerinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kenevir bitkisi yetiştirdiği bilgisine ulaştı. Ekiplerin belirlenen adrese düzenlediği operasyonlarda 10 gram kubar esrar, 5 kök kenevir bitkisi, 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ve 1 adet tarihi sütun ele geçirdi.

Olayla ile ilgili 3 kişi gözaltına alındı. - NİĞDE

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Kaynak: İHA

Jandarma, Kenevir, Niğde, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber: Niğde'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber: Niğde'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika
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