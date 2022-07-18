Edinilen bilgiye göre Bor İlçesine bağlı Balcı ve Uluağaç köylerinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kenevir bitkisi yetiştirdiği bilgisine ulaştı. Ekiplerin belirlenen adrese düzenlediği operasyonlarda 10 gram kubar esrar, 5 kök kenevir bitkisi, 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ve 1 adet tarihi sütun ele geçirdi.

Kaynak: İHA

Jandarma, Kenevir, Niğde, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haber: Niğde'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika

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