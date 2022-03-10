Son dakika haber: Niğde'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Son dakika haber: Niğde'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

10.03.2022 16:39
Son dakika haber: Niğde'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Son dakika haberler... Niğde'de üzerinde uyuşturucu bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Niğde'de üzerinde uyuşturucu bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Yeşilgölcük Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, beldede uygulama noktasında bir aracı durdurdu.

Araçtaki iki kişinin üzerinde 38 gram esrar, 26 gram metamfetamin, 8 gram bonzai ve kırmızı reçeteye tabi 11 ilaç ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Niğde'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber: Niğde'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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