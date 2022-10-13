Son dakika haber: Niğde'de uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı

Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kiledere beldesinde bir kişinin ruhsatsız tabanca, çok sayıda fişek ve esrar bulundurduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerin düzenlediği operasyonda yapılan aramada, 20 gram kubar esrar, ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 719 fişek ele geçirildi.

Şüpheli, gözaltına alındı.