Son dakika haber! Niğde'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan kişi tutuklandı - Son Dakika

Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 kişiden biri tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcıları ve kullanıcılarına yönelik olarak düzenledikleri operasyonda, M.B, O.E, K.A. ve E.Y'yi yakaladı.

Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramada, 108,85 gram bonzai, 44,6 gram metamfetamin, 2,84 gram eroin, 0,70 gram esrar, 11 kök Hint keneviri, uyuşturucu madde üretiminde kullanıldığı değerlendirilen aseton ile kurusıkı tabanca ve şarjör bulundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.B. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla salıverildi.