NİĞDE'DE ZİNCİRLEME KAZA; 7 YARALI - Son Dakika
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NİĞDE'DE ZİNCİRLEME KAZA; 7 YARALI

21.03.2022 07:05

NİĞDE'de 3 otomobilin karıştığı zincirleme kazada, 7 kişi yaralandı.

NİĞDE'de 3 otomobilin karıştığı zincirleme kazada, 7 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Niğde- Kayseri Karayolu'nda meydana geldi. Sürücüleri henüz öğrenilemeyen 3 otomobil, bilinmeyen bir nedeniyle çarpıştı. Çevredeki diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 7 kişi, ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

NİĞDE'DE ZİNCİRLEME KAZA; 7 YARALI
NİĞDE'DE ZİNCİRLEME KAZA; 7 YARALI
NİĞDE'DE ZİNCİRLEME KAZA; 7 YARALI

YORUMLAR
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Düğün dönüşü kaza: 1' ağır 3 yaralı Düğün dönüşü kaza: 1' ağır 3 yaralı BUZLU YOLLARDA SÜRÜCÜLERİN ÇİLESİ KAMERADA BUZLU YOLLARDA SÜRÜCÜLERİN ÇİLESİ KAMERADA

Otomobil, Kayseri, Niğde, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel NİĞDE'DE ZİNCİRLEME KAZA; 7 YARALI - Son Dakika


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SON DAKİKA: NİĞDE'DE ZİNCİRLEME KAZA; 7 YARALI - Son Dakika
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