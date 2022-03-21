NİĞDE'DE ZİNCİRLEME KAZA; 7 YARALI - Son Dakika

NİĞDE'de 3 otomobilin karıştığı zincirleme kazada, 7 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Niğde- Kayseri Karayolu'nda meydana geldi. Sürücüleri henüz öğrenilemeyen 3 otomobil, bilinmeyen bir nedeniyle çarpıştı. Çevredeki diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 7 kişi, ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.